L'Australia pazza di Ronaldo: "Pronti a dargli l'amore che cerca"

L’eterna sfida a Leo Messi , ma anche la volontà di mostrarsi ancora decisivo a grandi livelli, rappresentano la molla che può spingere CR7 a prendere in considerazione la possibilità di restare in Premier, magari per firmare con il Chelsea, o di tornare in patria per indossare la maglia del Porto, grande rivale del suo amato Sporting che però in Champions League non gioca più.

Ronaldo, la tentazione Portogallo e il precedente di Nani

Solo un sogno? Se ne saprà di più dopo il Mondiale, l’obiettivo principale dell’intera stagione di Ronaldo, che in Qatar vorrà mostrarsi ancora competitivo ad altissimi livelli proprio per strappare l’ultimo contratto importante della carriera, possibilmente però in un campionato di alto livello: “Sappiamo che potrebbe sembrare un azzardo – ha concluso Townsend – ma riteniamo che la nostra proposta sia convincente e che Ronaldo possa prenderla in considerazione”. Chissà in tal senso che un aiuto agli australiani non arrivi da Nani, amico, connazionale ed ex compagno di Ronaldo allo United, approdato nel campionato australiano lo scorso luglio, dopo la breve e fallimentare esperienza al Venezia, per indossare la maglia del Melbourne Victory.