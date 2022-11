Gakpo, che retroscena: era vicino alla Serie A

Cody Gakpo è uno dei protagonisti assoluti di questo Mondiale. Il talento dell’Olanda è andato in gol già due volte in Qatar (contro Senegal ed Ecuador) per la gioia del Psv, che ovviamente si gode il momento magico del suo calciatore e un prezzo che sale. Chi non sorride sono le società italiane, da tempo sulle tracce del duttile attaccante, ma rimaste in seconda se non addirittura terza fila. Il Manchester United sembra infatti intenzionato a sbaragliare la concorrenza con un’offerta monstre, sui 50-60 milioni di euro, replicando l’operazione fatta con Antony. L’altro club che ha mosso passi importanti per Gakpo è il Liverpool di Klopp, mentre in Spagna si segnala l'interesse del Real e del Barcellona. Di certo, c'è stato un momento in cui il talento classe '99 era un obiettivo davvero concreto delle società italiane: la scorsa estate, quando alcuni intermediari hanno avuto la possibilità di incontrare i rappresentanti di Milan e Juventus.