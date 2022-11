Senegal-Olanda 0-2: Gakpo e Klaassen regalano il successo a Van Gaal

Esordio al Mondiale positivo per l' Olanda , che nella sua prima partita supera il Senegal campione d'Africa in carica. Al'Al-Thumama Stadium finisce 2-0 una partita complicata e giocata a ritmi bassi. A decidere la sfida sono infatti le reti di Gakpo e Klaassen arrivate nel finale. La nazionale di Van Gaal ottiene così i tre punti e raggiunge l'Ecuador in testa al gruppo A. Sconfitta per il Senegal di Koulibaly , in cui pesa tantissimo l'assenza della stella Sadio Mane .

19:00

90+8' - Triplice fischio: finisce la sfida

Si chiude la sfida: l'Olanda batte il Senegal per 2-0.

18:59

90+8' - RADDOPPIO OLANDA! Klaassen segna allo scadere

L'Olanda chiude la partita prima del triplice fischio: tiro di Depay, Mendy para ma non trattiene e il pallone diventa facile preda di Klaassen per il gol del 2-0.

19:40

90' - Sono 8 minuti di recupero

Manca poco al triplice fischio finale: il Senegal si lancia in avanti mentre gli Oranje si chiudono in difesa e cercano di gestire il pallone per far passare il tempo: mancano 8 minuti di recupero

18:44

85' - GOL OLANDA! Sblocca Gakpo!

Arriva finalmente la rete che sblocca la partita: lancio bellissimo di De Jong, Gakpo taglia in mezzo all'area e di testa anticipa Mendy firmando il vantaggio.

18:39

80' - Dieci minuti al triplice fischio, squadre ancora bloccate

Non accenna a sbloccarsi la sfida tra le due squadre, ancora bloccate e incapaci di creare occasioni da gol. Mancano dieci minuti alla fine della partita, più un sostanzioso recupero visto l'intervento della barella per Kouyaté.

18:32

72' - Gueye ci prova, Noppert para ancora

Ancora il Senegal in avanti, stavolta dal limite dell'area ci prova il nuovo entrato Gueye ma Noppert risponde ancora presente.

18:31

70' - Kouyaté esce in barella

Scontro di gioco tra Kouyaté e De Jong, con il giocatore del Senegal che resta a terra ed è necessario l'intervento della barella per farlo uscire dal campo.

18:25

65' - Calcia Dia, Noppert reagisce

Ottima occasione per l'attaccante della Salernitana Dia che prova il tiro di prima intenzione ma interviene Noppert che si allunga e devia in angolo.

18:20

60' - Partita ancora bloccata

Nessun gol, poche occasioni da gol e ritmi molto bassi: dopo sessanta minuti di gioco la sfida tra Senegal e Olanda è ancora bloccata.

18:13

54' - Ci prova Van Dijk di testa

Da calcio d'angolo il difensore del Liverpool stacca più in alto di tutti ma il suo colpo di testa finisce alto.

18:05

46' - Inizia il secondo tempo

Inizia la ripresa, nessun cambio per le due formazioni in campo

17:49

45+3' - Finisce il primo tempo

Finisce senza reti la prima frazione di gioco tra Senegal e Olanda. Poche occasioni in campo, con gli Oranje più pericolosi con le due buone occasioni di Gakpo e De Jong. Partita comunque equilibrata e che potrebbe cambiare nel secondo tempo.

17:41

40' - Ci prova Berghuis

Sinistro dal limite dell'area per Berghuis che sfiora la traversa. Gli olandesi reclamano una deviazione ma l'arbitro ordina la rimessa dal fondo.

17:35

35' - Dieci minuti alla fine del primo tempo

Mancano 10 minuti al fischio dell'arbitro: partita ancora bloccata sullo 0-0 con poche occasioni pericolose.

17:26

25' - Reazione Senegal

Ci prova Sarr con un tiro a giro verso l'angolino, ma Van Dijk interviene e devia in angolo. La nazionale africana non vuole mollare.

17:20

19' - Che occasione sprecata da De Jong!

Passaggio geniale di Bergwijn, che cadendo serve Frenkie De Jong in posizione favorevole. Il centrocampista del Barcellona rimane da solo davanti al portiere però spreca non calciando subito il pallone e finendo per essere fermato dalla rientrante difesa del Senegal.

17:17

17' - Ci prova Blind

Olanda più pericolosa in questa fase. Parte tutto ancora da Gakpo che serve al centro Blind ma il suo colpo di testa sfiora la porta.

17:10

10' - Fase di studio tra le due squadre

Ritmi bassi in questo avvio di partita, con le due squadre che si studiano. Unica fiammata il tentativo di Gakpo

17:05

5' - Olanda pericolosa

Subito pericolosa l'Olanda: Gakpo si libera in area e serve il pallone in mezzo a portiere battuto, però non ci arriva nessuno e la difesa recupera. Brivido per il Senegal.

17:00

1' - Si comincia!

Fischio d'inizio da parte dell'arbitro Sampaio: comincia Senegal-Olanda!

16:55

Cinque minuti al fischio d'inizio

Tutto pronto per l'inizio della sfida tra Senegal e Olanda. Le squadre sono entrate in campo, ora gli inni Nazionali e poi si comincia.

16:50

Senegal e Olanda a caccia di riscatto dopo il Mondiale del 2018

Entrambe le Nazionali vogliono fare bene per cancellare il brutto ricordo del Mondiale in Russia. Nell'edizione del 2018 il Senegal fu infatti eliminato alla fase a gironi per il numero di cartellini gialli. La selezione africana chiuse il gruppo in perfetta parità (punti, gol fatti e subiti) con il Giappone, dovendo dunque ricorrere alla regola del fair play che finì proprio per premiare questi ultimi. Anche peggio l'Olanda, neanche qualificata per il Mondiale in Russia e chiamata dunque al riscatto dopo il flop nel 2018.

16:40

Senegal-Olanda: due giocatori di A in campo

Partono titolari due giocatori di Serie A: Dumfries dell'Inter per l'Olanda e Boulaye Dia della Salernitana per il Senegal. In campo titolare anche Koulibaly, ex Napoli che si è trasferito in estate al Chelsea.

16:25

L'Inghilterra parte benissimo: Iran ko

Il secondo giorno dei Mondiali in Qatar è stato aperto dall'ottimo esordio dell'Inghilterra di Southgate, che ha battuto senza problemi l'Iran. Debutto forte da parte degli inglesi che hanno conquistato i primi 3 punti con il risultato finale di 6-2. (LEGGI TUTTO)

16:20

Stam: "L'Olanda ha i migliori difensori del mondo"

Ai microfoni di 'Algemeen Dagblad' ha parlato Jaap Stam, storico difensore olandese con un passato alla Lazio e al Milan. Secondo Stam l’Olanda ha i migliori difensori al mondo: "Penso che nessun’altra nazionale in questo mondiale abbia tante valide opzioni nel ruolo di difensore centrale. Oggi i nostri difensori stanno vivendo esperienze di alto livello in Europa e giocano". (LEGGI TUTTO)

16:10

Senegal-Olanda, nessun precedente tra le due squadre

Senegal e Olanda non si sono mai sfidate: sfida inedita dunque tra la nazionale di Van Gaal e quella di Aliou Cisse. Ai Mondiali gli Oranje sono imbattuti contro le nazionali africane, con 3 vittorie e 1 pareggio. Il Senegal invece non è mai stato sconfitto da squadre europee nella fase a gironi, con 2 successi e un pari.

16:00

Senegal-Olanda, le formazioni ufficiali

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Sabaly, Koulibaly, Cissè, Diallo; Idrissa Gueye, N. Mendy, Kouyate; Ismaila Sarr, Dia, Diatta. Ct: Cissé.

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; De Ligt, van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, De Jong, Blind; Gakpo; Bergwijn, Janssen. Ct. Van Gaal.

ARBITRO: Sampaio (Brasile).

ASSISTENTI: Boschilla-Pires (Brasile),

IV UOMO: Matonte (Uruguay.

VAR: Soto (Venezuela).

ASS. VAR: Gallo (Colombia).