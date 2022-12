Gvardiol, l'anti-Lukaku: richiesta choc, ecco dove può andare

Un’altra prova sontuosa. L’ennesima, in questo Mondiale , da leader della difesa. Josko Gvardiol è ad oggi uno dei centrali più richiesti in Europa. Ha tutto: carattere, tecnica e personalità. E un mercato di primissima fascia. La scorsa estate il Lipsia ha rifiutato un'offerta molto alta: ben 50 milioni di euro dal Chelsea . D’accordo con il giocatore si è preferito infatti rimandare l’addio, ma a quando? Difficile stabilire una data, di certo il pressing dei Blues, City e Tottenham si è fatto letteralmente asfissiante e per i tedeschi non sarà facile posticipare ancora la partenza del proprio diamante, nel mirino pure del Real Madrid. Le italiane restano così a guardare. Gvardiol, che è sempre stato un pallino della Juve, è fuori portata per le società della Serie A visto che la richiesta dei tedeschi si aggira sui 70-80 milioni.

Gvardiol sul Chelsea: "Lì gioca Kovacic"

"In questo momento sono felice al Lipsia, non so quello che accadrà, vedremo - le parole del giocatore a The Athletic-. Del resto se ne occupa il mio agente. Il Chelsea è un grande club, chissà, forse un giorno sarò lì. Tra l'altro con i Blues gioca Kovacic, quindi non si sa mai". Contro il Belgio Gvardiol è stato il migliore. Ha letteralmente annullato Lukaku guadagnandosi il premio di 'man of the match'.