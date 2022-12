Lukaku perde la testa dopo l'eliminazione del Belgio: il gesto a bordo campo

Rabbia e delusione per il Belgio, eliminato dal Mondiale alla fase a gironi. I Diavoli Rossi non sono andati oltre lo 0-0 con la Croazia, finendo dunque al terzo posto a discapito proprio dei croati che si sono qualificati con il secondo posto. Alla squadra di Roberto Martinez serviva una vittoria, ma il gol non è mai arrivato. Tra i più disperati per l'eliminazione c'è sicuramente Lukaku, consapevole di aver sprecato quattro occasioni importanti per segnare tra cui una al 90' a portiere battuto.