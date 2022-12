Mercato, occasione Kamada: è richiesto da cinque club

Il suo Mondiale è finito oggi, con la sconfitta ai rigori contro la Croazia. Ma Daichi Kamada (sostituto al 75’ dal ct Moriyasu) può ritenersi comunque soddisfatto: la sua Nazionale ha battuto le grandi d'Europa raggiungendo per la quarta volta gli ottavi di finale, un traguardo incredibile, forse il più grande risultato della storia della selezione nipponica. E, come da programmi, grazie alla vetrina della kermesse qatariota ha aumentato il suo appeal sul mercato. Il suo contratto, si sa, scade nel 2023 e per questo è tra i calciatori più richiesti del momento, in Germania e in Europa. Piace tanto al Milan e al Borussia Dortmund, ha ricevuto nuove offerte dal Siviglia, dal Benfica e dalla Premier League.