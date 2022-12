Kessie, è Napoli contro Inter: l'agente è al lavoro

A tangana lavora per Kessie. Volendo, però, si è messo all’opera pure per l’Inter, dopo i contatti dei giorni scorsi. L’agente del centrocampista, infatti, secondo quanto rivelato da “Cadena Cope”, ieri ha incontrato Alemany, ovvero il direttore sportivo del Barcellona. L’argomento del colloquio, ovviamente, è stata la situazione del suo assistito, che, finora, non ha trovato lo spazio che sperava in maglia blaugrana. Atangana, per così dire, si è presentato ben “preparato”, nel senso che ha informato il dirigente catalano si aver già raccolto l’interesse di alcuni club, qualora non dovessero emergere segnali per un cambio di prospettive per il futuro. E' spuntata una novità, però: oltre all’Inter, infatti, c’è anche un’altra squadra italiana disposta ad “accogliere” Kessie, e secondo quanto diffuso sempre da “Cadena Cope” si tratterebbe del Napoli . Non del Milan, che ha subito detto no al clamoroso ritorno.

Quale progetto?

In verità, sarebbe doppio il fronte a cui sta lavorando Atangana. Uno per giugno, legato appunto a Inter e Napoli, e l’altro già per il mercato di gennaio. Per l’immediato si sono mossi alcuni club di Premier, ma non di primissimo piano. La prima mossa, in ogni caso, spetta al Barcellona. Nel senso che deve chiarire se esiste un progetto legato a Kessie, oppure se il suo ingaggio è stato solo un’opportunità di mercato, da sfruttare con una cessione da mettere a bilancio come plusvalenza. Kessie sarebbe disposto a “verificarlo” fino al termine della stagione, ma servirebbe qualche garanzia in più. Altrimenti, Atangana dedicherebbe tutti i suoi sforzi a cercare una sistemazione di gradimento per il suo assistito già per gennaio. Ad ogni modo, lo scenario più probabile è che l’ivoriano chiuda l’annata in Catalogna, per poi fare le valigie. Evidentemente, con destinazione preferita l’Italia.

Condizioni e scorie

L’Inter ha già messo in chiaro con Atangana le sue condizioni: trasferimento esclusivamente in prestito e parte dell’ingaggio pagato dal Barca, oppure sconto concesso dallo stesso Kessie. Probabile che i piani del Napoli non siano molto differenti. Anche se l’eventuale cessione di Demme potrebbe cambiare qualcosa, ma i 6,5 milioni di euro che il club blaugrana garantisce all’ex-milanista sono fuori dai parametri partenopei. Tornando all’Inter, dopo un primo confronto, con Atangana è stato fissato un nuovo appuntamento, indicativamente, per la prossima primavera. A quel punto, infatti, sarà chiaro cosa avrà ottenuto il procuratore e, di conseguenza, i margini per portare avanti una vera e propria trattativa. Giusto per essere chiari: non sarà semplice strappare la disponibilità del Barcellona rispetto a certe condizioni. E per quanto riguarda la squadra nerazzurra esiste pure una variabile in più. Dopo l’esito del girone di Champions, con qualificazione dell’Inter alla seconda fase e retrocessione in Europa League di Xavi e dei suoi uomini, sono rimaste parecchie scorie. Il Barca si è sentito vittima di un torto pesante per il rigore non sanzionato a San Siro sul tocco di mano di Dumfries. Solo che l’Inter non ha per nulla gradito i toni delle proteste, ritenuti esagerati e fuori luogo. Si potrà dimenticare tutto per sistemare la questione Kessie?