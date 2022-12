Borna Sosa, Inter e Atalanta attente: arriva il ricco rilancio dalla Premier

Borna Sosa sul mercato: la richiesta è più alta

Quanto a Borna Sosa, lo Stoccarda deve fare cassa per i noti problemi economici e, anche per questo, il nome del croato resta sulla lista dei partenti. La speranza del club della Bundesliga è riuscire a strappare una cifra ancora più alta, possibilmente vicina ai 20 milioni di euro, grazie alla vetrina del Mondiale. Ma le italiane devono stare attente alla Premier: il Newcastle e altre società stanno studiando un rilancio in grado di sbaragliare la concorrenza. Borna Sosa, tra l’altro, è uno dei protagonisti della kermesse qatariota. Ha saltato l'ultima partita per problemi fisici, e venerdì la sua Croazia giocherà contro il Brasile.