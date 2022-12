Joao Felix-Atletico Madrid, rottura e addio, ma la richiesta è choc

La rottura ormai è insanabile. Joao Felix vuole lasciare l’Atletico Madrid e soprattutto Diego Simeone, con cui non ha instaurato un rapporto. L’ennesima conferma è arrivata ieri con le parole dell’attaccante portoghese: “Il modo di giocare della mia Nazionale e quello di giocare dell’Atletico Madrid è differente - racconta al termine della vittoria con la Svizzera -. Quando le condizioni sono favorevoli, le cose escono meglio”. Dichiarazioni dirette al Cholo che lo ha messo ai margini in questa stagione. La goccia risale alla partita di Champions League contro il Club Brugge, quando il giocatore si è scaldato a lungo ma senza mai entrare. La reazione è nota: scaraventò la pettorina per esternare tutto il suo disappunto per l’ingresso di Witsel.