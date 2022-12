Diretta Portogallo-Svizzera ore 20: LIVE Ronaldo in panchina!

LUSAIL (QATAR) - Resta solo Portogallo-Svizzera , poi il quadro dei quarti di finale della Coppa del Mondo in Qatar sarà definito. Uscirà infatti dal match tra lusitani ed elvetici in programma oggi (martedì 6 dicembre, ore 20) all'Iconic Stadium di Lusail l'ultima delle 'magnifiche otto', con il capitano portoghese Cristiano Ronaldo che vuole proseguire la sua avventura Mondiale prima di trasferirsi (come sembra sempre più probabile) nella squadra araba dell' Al-Nassr pronta a ricoprirlo d'oro . Di seguito la diretta del match.

19:55

Cinque minuti al fischio d'inizio

Squadre in campo per gli inni nazionali: tutto pronto per l'inizio dell'ultimo ottavo di finale.

19:50

Si gioca nello stadio della prossima finale

Mancano dieci minuti al fischio d'inizio al Lusail Iconic Stadium, che sarà sede anche della finale dei Mondiali in programma il prossimo 18 dicembre.

19:20

Portogallo ai quarti, solo due precedenti

Battendo la Svizzera, il Portogallo potrebbe raggiungere i quarti di finale per la terza volta nella sua storia. I due precedenti risalgono al 1966 (dove ha chiuso al terzo posto) e nel 2006 (dove ha chiuso al quarto posto).

19:15

Portogallo-Svizzera, i precedenti

In totale sono sei le partite ufficiali tra Portogallo e Svizzera, con un bilancio in perfetta parità con tre vittorie a testa. C'è però un solo precedente tra Mondiali ed Europei, e risale a Euro 2008: 2-0 ai gironi per gli elvetici con doppietta di Hakan Yakin. Inoltre, entrambe le formazioni sono state eliminate agli ottavi nell’edizione 2018 dei Mondiali: solo una potrà migliorare il precedente risultato.

19:10

Il Marocco aspetta la vincente tra Portogallo e Svizzera

Risultato a sorpresa nell'altro ottavo di finale, con il Marocco che ha battuto ai calci di rigori la Spagna di Luis Enrique. La vincente tra Portogallo e Svizzera sfiderà proprio la Nazionale di Hakimi e Ziyech nei quarti di finale. (LEGGI TUTTO)

19:05

Ronaldo risponde alle critiche: le parole sui social

Dalla separazione con lo United al possibile accordo con l'Al-Nassr: CR7 resta perennemente sotto i riflettori e cattura constantemente l'attenzione dei media. Il fuoriclasse portoghese ha però voluto rispondere alle critiche di questi giorni con un messaggio sui social. (LEGGI TUTTO)

19:00

Ronaldo parte dalla panchina!

Il ct Fernando Santos lo aveva già anticipato in conferenza stampa ("Io do la formazione solo allo stadio, negli spogliatoi") ed è effettivamente successo: Cristiano Ronaldo partirà dalla panchina nell'ottavo di finale tra Portogallo e Svizzera. Decisione pesantissima del commissario tecnico, che gli ha preferito l’attaccante del Benfica Gonçalo Ramos. Fuori dall'undici titolare anche Leao.

18:50

Portogallo-Svizzera: le formazioni ufficiali

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Pepe, Cancelo; Otávio, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, João Félix. CT: Fernando Santos.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Fernandes, Schär, Akanji, Rodríguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. CT: Yakin.

ARBITRO: Ramos (Messico)

Assistenti: Morin-Hernandez (Messico)

IV uomo: Kovacs (Romania)

Var: Fischer (Canada)

Avar: Irrati (Italia)

Lusail (Qatar), 'Iconic Stadium'