Marocco-Spagna diretta: le formazioni ufficiali, Luis Enrique con l'11 tipo

Marocco e Spagna arrivano alla sfida sulla scorta di numeri molto diversi dopo la fase a gironi: solo quattro gol realizzati dai nordafricani, nove invece quelli messi a segno dalla Roja, sette dei quali però nella prima partita contro la Costa Rica. I rispettivi uomini-gol, però, inseguono traguardi importanti: Alvaro Morata ha segnato in tutte le prime tre partite giocate a Qatar 2022 e può eguagliare David Villa, unico spagnolo capace di andare a segno con la Spagna in quattro gare consecutive di un Mondiale, nel 2010. Youssef En-Nesyri è invece diventato il primo giocatore marocchino a segnare in due edizioni diverse del Mondiale (2018 e 2022) e potrebbe diventare il primo giocatore di sempre del Marocco a segnare tre reti al Mondiale.

14:50

Spagna, 24 anni fa l'ultimo ko con un'africana in un Mondiale

Marocco e Spagna si affrontano per la seconda volta in un Mondiale. L’unico precedente risale proprio alla fase a gironi 2018, un 2-2 strappato in pieno recupero dalla Roja grazie a un gol di Iago Aspas. In rete quel giorno anche Youssef En-Nesyri, attuale centravanti titolare del Marocco. Spagna imbattuta nei tre precedenti complessivi: le due vittorie si sono registrate nei playoff per la qualificazione al Mondiale 1962. Cinque invece i precedenti tra gli iberici e una nazionale africana al Mondiale: Spagna vincitrice in tre occasioni, l’unica sconfitta risale al 1998 contro la Nigeria, 3-2.

14:20

Marocco-Spagna, le formazioni ufficiali: fuori Sabiri, si rivede Ferran Torres

Non mancano le sorprese nelle formazioni scelte da Regragui e Luis Enrique. Marocco in campo con un assetto più prudente che vede Amallah preferito a Sabiri come interno di centrocampo, intoccabile il tridente Ziyech-En Nesyri-Boufal. Nella Spagna rispetto alla partita persa contro il Giappone torna Ferran Torres al posto di Inaki Williams, mentre in difesa Laporte e Jordi Alba si riprendono il posto a scapito di Pau Torres e Alejandro Balde.

Marocco (4-3-3): Bonou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Ct: H. Regragui.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Rodri, Jordi Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Dani Olmo, Morata, Ferran Torres. Ct: Luis Enrique.

14:15

Qatar 2022, Marocco-Spagna: il "derby delle colonne d'Ercole" che vale un posto nei quarti di finale

Al Mondiale in Qatar è tempo di ultima giornata dedicata al programma degli ottavi di finale, che precederà i primi due giorni di riposo. All'Education City Stadium di Al Rayyan si affrontano Marocco e Spagna, rispettivamente prima classificata del Gruppo F e seconda del gruppo E, piazzamenti sorprendenti tanto per la formazione di Regragui, in positivo, che per quella di Luis Enrique, che ha chiuso il proprio raggruppamento alle spalle del Giappone. La sfida tra due nazioni divise da un'antichissima rivalità, ma geograficamente vicine, vale un posto nei quarti, traguardo mai raggiunto dal Marocco e che la Spagna non tocca dal 2010.

Education City Stadium - Al Rayyan