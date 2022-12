Cristiano Ronaldo risponde alle critiche: il messaggio prima di Portogallo-Svizzera

Cristiano Ronaldo, il messaggio social per spegnere le polemiche

L'ex Juve, però, a poche ore da Svizzera-Portogallo (in cui si è pure paventata una possibile, clamorosa panchina) prova a placare il caos comunicativo con una dichiarazione precisa, che affida ai suoi social: "Oggi è per il Portogallo! Per i portoghesi! Per noi e per la nostra gente! Oggi è per tutti i sogni che portiamo in ognuno di noi! Forza, tutti insieme!".