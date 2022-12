"Ronaldo fuori contro la Svizzera", la clamorosa indiscrezione dal Portogallo

Una novità clamorosa dal ritiro del Portogallo: Cristiano Ronaldo potrebbe essere escluso dai titolari nel match contro la Svizzera, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali. Il ct Fernando Santos non ha gradito la reazione dell'ex attaccante della Juventus, quando è stato sostituito contro la Corea del Sud. "Ho riguardato le immagini e quello che ho visto non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto per niente", ha dichiarato il tecnico lusitano in conferenza stampa.