Gvardiol, mister 100 milioni: il Lipsia spaventa le pretendenti del croato

Sarà Gvardiol a scegliere il proprio futuro

‘Siamo sui 100 milioni’, fanno sapere fonti vicine al club tedesco. Ma dove può giocare il prossimo anno il talento croato? Deciderà lui, sicuramente. Ha ricevuto offerte da Chelsea, Tottenham, Bayern e, nelle ultime settimane, anche dal Real Madrid. Insomma, il Lipsia che lo ha acquistato per 19 milioni dalla Dinamo Zagabria ora si gode l’asta internazionale. La scorsa estate Gvardiol era finito anche sui taccuini di Inter e Juventus. Certamente i bianconeri hanno contattato l’entourage del giocatore, ma era già troppo tardi: non si erano verificate le condizioni per presentare un’offerta in linea con il valore, già altissimo, del classe 2002.