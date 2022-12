"Premier League, anche Morata e Leao nel mirino del Manchester United"

Come riporta ESPN, comunque, sono tanti al momento i nomi che orbitano intorno allo United , alcuni più in vantaggio altri. Tra questi, anche Alvaro Morata e Rafael Leao.

lo United punta a rifarsi l'attacco: nel mirino due protagonisti di Qatar 2022

ESPN riporta come il Manchester United sembri pronto a presentare un'offerta, a gennaio, per l'attaccante 21enne del Benfica Goncalo Ramos. Curiosamente, Ramos è proprio colui che ha "rubato" il posto nel Portogallo a Cristiano Ronaldo nel corso della Coppa del Mondo, segnando anche una tripletta contro la Svizzera.

Ora, potrebbe prendersi il numero 7 dello United che fu proprio di Ronaldo. Prima del Mondiale la sua valutazione era di circa 20 milioni di euro, ma ora sembra che sia destinata a lievitare sensibilmente.

Nelle ultime settimane, lo United è anche sulle tracce dell'attaccante del PSV Cody Gakpo. Anche se non è una vera e propria prima punta, è stato in grado di segnare tre gol in Coppa del Mondo. Prima del Mondiale valutato 30 milioni, ora il suo cartellino è già arrivato a toccare i 50.

ESPN fa anche il nome di Joao Felix, in uscita dall'Atletico Madrid, anche lui non prorpio una prima punta ma più un trequartista.

Leao più un sogno, Morata una vera alternativa

Per quanto riguarda questi due giocatori, la loro situazione è molto diversa. Partiamo dal portoghese, classe 2000 del Milan e con un contratto in scadenza nel 2024. I rossoneri stanno tentando di rinnovarlo da tempo, ma ancora non si trova l'accordo sull'ingaggio. Al momento la sua valutazione è superiore ai 100 milioni di euro, ma potrebbe anche scendere drasticamente in caso di rottura coi rossoneri sul prolungamento di contratto, cosa non impossibile all'attuale stato delle cose.

Alvaro Morata invece, scrive ESPN, rappresenta l'acquisto ideale per il mercato di gennaio. Giocatore ormai maturo (è un classe 1992) accetterebbe qualche panchina e sarebbe un usato sicuro. Inoltre, conosce già la Premier League (ha giocato nel Chelsea) e sarebbe raggiungibile senza una spesa eccessiva da parte della proprietà.

Lo spagnolo sarebbe la più classica delle occasioni mentre si aspetta l'estate, quando si vocifera che il Manchester United avrà a disposizione un tesoretto di 240 milioni di euro per rifare totalmente la squadra.