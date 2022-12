Enzo Fernandez, che intrigo: l'argentino può stabilire un nuovo record

I rimpianti aumentano, e non solo a Milano. Sì, perché adesso che il Chelsea è disposto ad offrire circa 127 milioni di euro per Enzo Fernandez (clausola da 120 milioni, ma in questo caso il pagamento sarebbe a rate), tornano d’attualità le mosse delle società italiane della scorsa estate per provare ad ingaggiare il centrocampista argentino seguito pure da Real (più vicino però a Bellingham), Liverpool e City. Il Milan, in particolare, aveva manifestato un interesse concreto, che però si è scontrato con il blitz del Benfica di giugno 2022. Fu infatti proprio il temporeggiare dei rossoneri - in quel periodo concentrati su Renato Sanches - a permettere ai portoghesi di chiudere l’affare in tempi rapidi pagando la clausola da circa 10+8 milioni di bonus.