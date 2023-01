Dove andrà a vivere Ronaldo in Arabia Saudita: quanto costa la villa da sogno

Ronaldo, dove andrà a vivere e la sua nuova casa

La capitale dell'Arabia Saudita contiene numerosi quartieri milionari. Tra tutti, i due principali come possibile nuova casa per Ronaldo e la sua famiglia sembrano essere Al Muhammadiyah, che vanta un'incredibile vita notturna e i migliori ristoranti della città, oppure c'è Al Nakheel, un'area che contiene le migliori scuole internazionali per l'educazione dei suoi figli. Entrambe le aree sono vicine allo stadio dell'Al Nassr, un tempo noto come King Saud University Stadium e con 25mila posti di capienza. Si tratta, inoltre, di due quartieri ideali per gli occidentali. Le case presenti nelle due aree potranno, ovviamente, soddisfare il fuoriclasse portoghese. Una delle case esaminate dal Sun, è un'enorme villa con otto camere da letto, piscina olimpionica, sala ricevimenti con cascata, oltre a tre ville più piccole per gli ospiti. Sono poi disponibili numerose opzioni per camerieri e autisti dei residenti.