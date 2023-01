Bye bye Depay, vicino l'accordo tra il Barcellona e un altro club

Si avvicina l’addio di Depay al Barcellona. L’attaccante olandese, classe ’94, ha detto sì all’Atletico e ora attende anche l’ultima intesa tra le due società per cambiare maglia ed iniziare, a Madrid, una nuova avventura. “Vedremo. È un giocatore straordinario e nessun giocatore straordinario è di troppo”, ha detto il direttore sportivo dei catalani Alemany prima della Supercoppa spagnola. Depay è stato scelto dal club di Simeone per sostituire Joao Felix. Quest’ultimo è da pochi giorni un nuovo giocatore del Chelsea, ma il suo esordio contro il Fulham verrà ricordato per un bruttissimo gesto: è entrato su Tete con il piede a martello. Inevitabili le critiche e le contestazioni, con i tifosi del Chelsea furiosi per un’altra sconfitta dopo la figuraccia con il City. Attenzione, quindi, ad un altro colpo di calciomercato. Ai Blues piace molto Marcus Thuram mentre a centrocampo non si interrompono i contatti per Moises Caicedo del Brighton, senza escludere un ultimo tentativo per Enzo Fernandez.