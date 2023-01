Il Chelsea si avvicina ad Enzo Fernandez: l'argentino "rompe" con il Benfica

Il Chelsea accelera, Enzo Fernandez non si allena e non gioca con il Benfica

I Blues sono decisi ad affondare il colpo su Enzo Fernandez. Disposti a pagare la clausola rescissoria di 120 milioni di euro, pagabili in più rate, i dirigenti del Chelsea stanno cercando in tutti i modi di convincere Rui Costa, presidente del Benfica, a dire sì. Intanto Enzo Fernandez non si è allenato nella giornata di ieri e, molto probabilmente, non giocherà questa sera nella gara di campionato in trasferta contro l'Arouca (inizio del match alle 22:15).