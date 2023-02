Guardiola attacca il Chelsea: "Non dimentico cosa ci hanno fatto"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - In Premier League continua a far discutere il faraonico mercato del Chelsea , che ha chiuso la sessione invernale dedicata ai trasferimenti con una spesa circa 330 milioni di euro (121 solo per strappare il centrocampista argentino Enzo Fernandez al Benfica). E dopo la frecciata lanciata ai 'Blues' da Jurgen Klopp , tecnico del Liverpool, sul tema ha detto la sua anche Pep Guardiola che con il suo Manchester City si prepara alla sfida di domenica (5 febbbraio) in casa del Tottenham del convalescente Antonio Conte .

Le parole di Pep

"Ora il mercato è in una fase 'wow', è esagerata, a quello che fa il Chelsea non è affar mio - ha detto l'allenatore catalano dei 'Citizens' -. Non esprimo mai opinioni su altri club perché ci sono delle regole che impongono di non farlo, ma noi abbiamo ricevuto accuse in passato. Non dimentico che otto o nove squadre di Premier hanno inviato una lettera alla federazione affinché il City venisse squalificato e restasse fuori dal campionato. Questo è quel che è successo a noi, e siamo la quinta squadra per spesa netta negli ultimi cinque anni. Da quando abbiamo iniziato a vincere trofei, questa è la realtà". Due pesi e due misure nei giudizi dunque secondo Guardiola: "Da quello che si vede è così - ha sottolineato - ma non è la prima volta. noi siamo la quinta o la sesta squadra della Premier League per spesa netta, ma negli ultimi cinque anni abbiamo vinto 11 trofei, incluse quattro Premier. Questa - la chiosa di Pep - è l'unica cosa che conta per noi".