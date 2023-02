“Zaniolo una delle più grandi stelle del calcio mondiale”: così lo celebrano in Turchia

ISTANBUL (TURCHIA) - In attesa dell'accordo totale tra il Galatasaray e la Roma - sono ore caldissime -, in Turchia già sognano ad occhi aperti e sono entusiasti per l'arrivo di Zaniolo. Lo accoglierebbero a braccia aperte, come fatto per altri top player in rosa nel club turco, come Mata, Icardi e Mertens. L'attaccante giallorosso è convinto, vuole lasciare Roma e volare ad Istanbul, il "Gala" gli piace e lui piace ai tifosi. I media turchi danno per chiusa la trattativa e celebrano Nico.