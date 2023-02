Galatasaray, ecco l'offerta alla Roma per Zaniolo. Il tecnico conferma: "Lo vogliamo"

ROMA - Il Galatasaray è in pressing sulla Roma per Nicolò Zaniolo. Le parti stanno lavorando in queste ore per riuscire a trovare un accordo sul costo del cartellino, per arrivare alla fumata bianca già domani. Il club turco ha presentato un'offerta alla Roma di 15 milioni più bonus per arrivare complessivamente a una cifra tra i 20 e i 22 milioni di euro. Pinto sta lavorando per strappare qualche milione in più e raggiungere i 20 milioni di base fissa più bonus, anche in virtù del 15% della rivendita che andrà all'Inter.