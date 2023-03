"Barcellona, incredibile offerta a Messi per farlo tornare"

BARCELLONA - Forse fa più male a Messi che al Psg l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco perché ora l'astinenza si allunga: è dal 2015 che Leo non trionfa nella competizione più importante d'Europa, l'ultima volta ci riuscì con il Barcellona. E forse proprio al Barça la Pulce potrebbe tornare per tentare di rialzare quella coppa.

L'offerta (minima) del Barcellona a Messi Secondo "La Razón", il presidente blaugrana, Laporta, avrebbe già studiato una strategia di mercato per riportare l'argentino in Catalogna senza violare il fair play finanziario: offrirebbe al campione del mondo un ingaggio stagionale minimo, da 200 mila euro (la stessa cifra che ha ricevuto Dani Alves per la sua seconda parentesi al Barcellona), e per compensare la cifra irrisoria la società organizzerebbe un'amichevole-evento il cui ricavato andrebbe totalmente a Messi (si stima che verrebbero raccolti 100 milioni di euro).

Cosa farà Messi? Messi ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e ancora non ha rinnovato con il Psg. La delusione in Champions potrebbe spingerlo lontano da Parigi, dove credono che Leo abbia già optato per l'Inter Miami di Beckham come sua prossima squadra. Al momento, sempre secondo La Razón, Messi non sarebbe convinto dall'idea di tornare al Barcellona e sarebbe, invece, maggiormente attratto dall'ipotesi MLS.

