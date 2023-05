Clamoroso Messi, vola a Riad il giorno dopo il ko del Psg: cresce il mistero sul suo futuro

PARIGI (FRANCIA) - Il futuro di Lionel Messi resta un mistero. L'argentino ha il contratto in scadenza con il Paris Saint-Germain e lo tentano dalla Mls statunitense, mentre a Barcellona sognano un suo ritorno e nelle ultime ore un viaggio della 'Pulce' fa tornare in auge la pista araba .

L'offerta shock

Il capitano dell'Argentina campione del mondo infatti, il giorno dopo la sconfitta casalinga incassata dalla capolista della Ligue 1 contro il Lorient, è volato a Riyad e non si esclude che possa essere andato lì per trattare un trasferimento e andare a giocare lì dalla prossima stagione. La sua presenza in Arabia Saudita è probabilmente legata al suo lucroso contratto come ambasciatore del turismo del paese, ma da tempo Leo è corteggiato dall'Al-Hilal. Il club rivale dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, secondo quanto riportato da 'RMC Sport', avrebbe presentato all'entourage di Messi un'offerta da 400 milioni di euro all'anno. Una cifra in grado di far vacillare chiunque...