Benzema tentato dall'Arabia Saudita: "Ecco cosa gli ha detto Ronaldo"

MADRID (SPAGNA) - Un nuovo 'procuratore' per Karim Benzema e si tratta di un agente davvero speciale . Dietro al possibile trasferimento dell'attaccante in Arabia Saudita avrebbe infatti un ruolo Cristiano Ronaldo , ai tempi del Real Madrid compagno di squadra del francese che sembra in procinto di lasciare la Spagna e avrebbe contattato proprio CR7 per chiederli consigli e informazioni sul campionato saudita, di cui ora il portoghese è la stella indiscussa.

Benzema chiama Ronaldo: la risposta di CR7

A riportarlo è l'edizione online del quotidiano spagnolo As, secondo cui Benzema nei giorni scorsi aveva raggiunto un principio di accordo con l'Al-Ittihad fresco di titolo (che gli ha offerto un biennale da 200 milioni di dollari netti) per poi tirarsi indietro in un secondo momento. A Ronaldo, che nonostante una stagione senza trofei ha intanto annunciato di voler continuare da capitano all'Al-Nassr, Benzema avrebbe chiesto notizie sul campionato, sulle squadre e sulla vita in Arabia Saudita. E nelle sue risposte, secondo As, CR7 avrebbe espresso il suo entusiasmo per la scelta fatta. L'ex Juve e la sua famiglia sono molto integrati nella vita sociale di Riad e i marchi più importanti del settore del lusso se lo contendono, mentre il goveno vuole proiettare attraverso di lui e la sua famiglia un'idea di paese moderno e aperto. Un ambasciatore che oltrettutto, come nel caso di Benzema, può attirare altre stelle del calcio mondiale.