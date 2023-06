"Il Psg ha scelto Nagelsmann come nuovo allenatore"

PARIGI (FRANCIA) - Il Psg si starebbe muovendo piuttosto celermente alla ricerca del nuovo allenatore per la prossima stagione. Come rivelato dal sito specializzato francese 'Foot Mercato', il club capitolino avrebbe scelto l'ex tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann come tecnico per la prossima stagione, succedendo così a Christophe Galtier che non ha mai convinto appieno dirigenza e soprattutto tifoseria.