Bellingham dal Borussia Dortmund al Real Madrid: la cifra è mostruosa

MADRID - Jude Bellingham è un nuovo giocatore del Real Madrid. Il Borussia Dortmund ha ufficializzato il trasferimento dell'inglese per 103 milioni, oltre ad alcuni bonus in base in funzione di obiettivi stagionali. Uno dei trasferimenti più costosi per il Real: l'inglese, secondo quanto riportato da Marca, avrebbe già firmato il nuovo contratto (che lo legherà per 6 stagioni al Real Madrid) lo scorso 5 giugno.