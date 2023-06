"Monchi pronto a lasciare il Siviglia": ecco dove può andare

SIVIGLIA (SPAGNA) - Dopo la vittoria dell'Europa League con il suo Siviglia (7 ora quelle in bacheca per il club) le strade degli andalusi e di Monchi potrebbero separarsi nuovamente. Dopo un primo divorzio e i due anni da direttore sportivo di quella stessa Roma battuta nella finale di Budapest, il dirigente spagnolo era tornato nel marzo 2019 ma ora avrebbe deciso di andare via un'altra volta .

Monchi via da Siviglia: la possibile destinazione

Il club, riporta il quotidiano iberico 'As', vorrebbe convincerlo a ripensarci ma Monchi sarebbe irremovibile. Tanti i fattori che avrebbero pesato sulla sua scelta, dalle frizioni della scorsa estate in cui era quasi l'unico a voler andare avanti con il tecnico Lopetegui (poi esonerato) fino all'arrivo in panchina senza il suo completo avallo di Sampaoli (poi sostituito da Mendilibar). Ma a spingere Monchi verso l'addio è soprattutto la possibilità di lavorare dove ha sempre sognato, in Premier League. E sempre secondo 'As' sarebbero già diverse le offerte ricevute.