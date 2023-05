Diretta Siviglia-Roma: ora LIVE la partita di oggi

Aggiorna

Ci siamo, è il grande giorno della finale di Europa League. La Roma di José Mourinho sfida il Siviglia di Mendilibar per ottenere uno storico secondo trionfo consecutivo in Europa, dopo la Conference dello scorso anno, e un posto nella prossima Champions League. Segui la sfida in diretta.

21:05 5' - Partita subito intensa Atmosfera caldissima in campo, con le squadre che già combattono duramente nei primi minuti. 21:02 Siviglia-Roma, le coreografie dei tifosi Ecco lo spettacolo sugli spalti da parte dei tifosi di Siviglia e Roma.

21:00 1' - Inizia Siviglia-Roma! Fischio d'inizio dell'arbitro Taylor: inizia la finale di Europa League tra Siviglia e Roma! 20:57 Roma e Siviglia entrano in campo Il trofeo dell'Europa League viene sistemato a bordo campo, Roma e Siviglia entrano sul terreno di gioco sfilando accanto alla coppa. 20:54 Coreografie dei tifosi: che sfida! I tifosi giallorossi fanno apparire un "Figli della Lupa" sugli spalti. La risposta di quelli spagnoli è uno striscione con scritto "Imperium Nostrum" e la coppa dell'Europa League, con accanto gli anni in cui hanno vinto il trofeo scritto in numeri latini. 20:52 Show in campo in attesa delle squadre Si sta per chiudere il pre-partita alla Puskas Arena, con una coreografia speciale in campo con ballerini e luci in attesa dell'entrata di Siviglia e Roma. 20:50 Siviglia-Roma, anche Gravina, Abodi e Malagò allo stadio Presenti alla Puskas Arena anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, il Ministro dello Sport, Andrea Abodi e il presidente del CONI, Giovanni Malagò, per la prima finale europea di un'italiana in questa stagione. 20:46 Roma, parte l'inno cantato da quasi 30mila tifosi Ora è il turno di "Roma, Roma, Roma", che riempe la Puskas Arena cantata da quasi 30mila tifosi giallorossi presenti sugli spalti. Tanti tifosi anche all'esterno dell'impianto, per mostrare il loro supporto alla squadra. 20:45 Boniek: "Non mi aspettavo Dybala dall'inizio" Le parole dell'ex giocatore giallorosso Boniek: "Non mi aspettavo Dybala titolare, pensavo entrasse a metà secondo tempo anche in vista dei supplementari. È una buona notizia perchè significa che sta bene e che è a disposizione". 20:42 Inno del Siviglia e coreografia dei tifosi In campo con l'inno del Siviglia, seguito dalle tantissime sciarpe alzate dai tifosi spagnoli. 20:39 Vespasiani annuncia la formazione, esplodono i tifosi Matteo Vespasiani, lo stesso speaker della finale di Conference League, ha annunciato in campo la formazione della Roma: ovazione dei tifosi, che esplodono soprattutto ai nomi di Dybala e Mourinho. 20:36 Smalling: "Futuro Mourinho? Pensiamo alla finale" Le parole di Chris Smalling nel pre-partita: "Non possiamo deludere i nostri tifosi, sono tantissimi. Entreremo in campo per vincere, non vogliamo avere rimpianti. Dybala? Lui ha la qualità di una star. Sappiamo quanto sia importante per la squadra e salirà di livello in gare come queste. Seconda finale in due anni, oggi lo stadio è più grosso e sono tantissimi. È fantastico. Mourinho? È un allenatore di primissimo livello ma oggi dobbiamo pensare al campo e a portare la coppa a Roma". 20:34 Totti, l'abbraccio in campo con Monchi L'ex capitano giallorosso e la sua nuova compagna protagonisti prima della finale di Europa League: il saluto al diesse andaluso, grande ex della serata a Budapest.

20:32 Tiago Pinto: "Vinciamo per i tifosi" Le parole del general manager della Roma, Tiago Pinto, nel pre-partita: "Tutti noi possiamo parlare di tutto, ma vogliamo dare una gioia ai tifosi, sono loro che fanno la differenza. Dybala? Il senso di appartenenza è il valore più importante. Il senso di appartenenza con il club e con Mourinho. Abbiamo parlato anche di Smalling e Belotti che avevano fatto di tutto per essere in campo in passato, oggi sta a Dybala. Totti? Parlare di Francesco è speciale, per noi è un onore che possa essere oggi vicino alla squadra. Io alla Roma? Potete dire che sono scarso, ma non che non ho capito la piazza. Sarà sempre un orgoglio aver rappresentato la Roma ed aver fatto parte di questo club". 20:30 Totti manda in delirio i tifosi giallorossi La bandiera giallorossa è a Budapest per la finale di Europa League: dopo l'atterraggio, si è recato alla fanzone dove è stato accolto con cori e richieste di autografi.

20:25 Roma, il cammino in Europa League fino alla finale Il cammino della Roma di Mourinho è iniziato con un girone complicato, chiuso da seconda alle spalle del Betis. Poi nella fase ad eliminazione diretta i giallorossi hanno superato Salisburgo, Real Sociedad, Feyenoord e Bayer Leverkusen, fino ad arrivare a questa finale contro il Siviglia. 20:20 Siviglia-Roma, squadre in campo per il riscaldamento Giallorossi e spagnoli sul campo della Puskas Arena per il riscaldamento pre-partita: Siviglia con una maglia per Sergio Rico, Roma accolta da un'ovazione dai suoi tifosi. 20:19 Totti e Noemi in campo, abbraccio con Monchi Presenti sul campo della Puskas Arena anche Totti e Noemi, con l'ex capitano giallorosso che sta salutando e abbracciando diverse persone tra cui il ds Monchi. 20:17 Siviglia-Roma, le squadre stanno per entrare in campo Sta per iniziare il consueto riscaldamento pre-partita in campo: entrano per primi i portieri del Siviglia. 20:15 Roma, tantissimi tifosi anche all'Olimpico Tanti, tantissimi, i tifosi giallorossi pronti a varcare i cancelli dell'Olimpico, allestito con i maxischermi per seguire la finale di Europa League.

20:10 Siviglia-Roma, le formazioni ufficiali Ecco gli undici titolari scelti da Mourinho e Mendilibar per la finale di Europa League.

20:05 Roma, i dati sulle finali Europee Per i giallorossi sarà la seconda volta in finale della Coppa UEFA/Europa League, dopo averla persa in precedenza contro l’Inter nel 1991. In totale questa è la quinta finale di una grande competizione europea per la Roma, dopo quella del 1961 (Coppa delle Fiere), 1984 (Coppa dei Campioni), 1991 (Coppa UEFA) e 2022 (UEFA Conference League). 20:00 Siviglia-Roma, anche Damiano dei Maneskin a Budapest Il noto cantante è pronto per supportare la sua squadra con la nuova capigliatura giallo e rossa.

19:58 Siviglia-Roma, il settore giallorosso è già pieno Manca ancora un'ora al fischio d'inizio della finale di Europa League, ma il settore dei tifosi giallorosso è già pieno con più di 20mila persone. Mezzo vuoto, invece, quello dedicato ai tifosi spagnoli. 19:55 Siviglia-Roma, scontri causati da ultras polacchi Attimi di tensione e scontri tra le vie di Budapest a poche ore dal fischio d'inizio di Siviglia-Roma, causati dall'infiltrazione tra i tanti tifosi spagnoli e romanisti presenti in città di un piccolo gruppo di ultras polacchi. (LEGGI TUTTO) 19:50 Siviglia-Roma, i tifosi si sfidano a colpi di cori A Budapest c’è un clima di festa tra le due tifoserie, ma anche di rivalità: ecco cosa è successo.

19:45 Siviglia-Roma, un solo precedente in Europa In Europa c’è un solo precedente tra giallorossi e andalusi. Risale agli ottavi di finale proprio dell’Europa League nel 2019/20, con la vittoria del Siviglia per 2-0. Quell’edizione è stata anche l’ultima volta in cui gli spagnoli hanno vinto la competizione, battendo l'Inter in finale. 19:40 Siviglia, la formazione ufficiale SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Badè, Gudelj, Telles; Fernando, Rakitic; Ocampos, Torres, Gil; En-Nesyri. All: Mendilibar. 19:38 Roma, la formazione ufficiale ROMA (3-4-3): Rui Patricio; Smalling, Mancini, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Abraham, Pellegrini. All: Mourinho. 19:35 Siviglia-Roma, Dybala spinge per giocare titolare! Paulo Dybala vuole esserci a tutti i costi. L'attaccante argentino questa mattina, dopo il risveglio muscolare, ha dato la sua disponibilità a giocare dal primo minuto nella finale di questa sera contro il Siviglia. (LEGGI TUTTO) Puskás Aréna - Budapest

