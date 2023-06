La tv del Real Madrid svela per sbaglio la nuova punta? I dettagli e chi è

MADRID (SPAGNA) - Finita una stagione in cui ha chiuso la Liga al secondo posto dietro al Barcellona e la Champions League con l'eliminazione in semifinale per mano del Manchester City, il Real Madrid si tuffa sul mercato a caccia di rinforzi e in particolare dell'erede di Karim Benzema, centravanti e leggenda dei 'blancos' trasferitosi in Arabia Saudita.