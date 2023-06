"Di Maria al Benfica? Un fattore preoccupante può far saltare tutto"

Dopo l'addio alla Juve, Angel Di Maria è ufficialmente in cerca di una nuova squadra. Al termine di una stagione che lo ha visto vincere il Mondiale in Qatar con l'Argentina, ma in cui i tifosi bianconeri non hanno del tutto gradito il suo apporto con la squadra di Torino, adesso la nuova avventura del Fideo potrebbe portarlo in Portogallo. Sulle sue tracce c'è il Benfica, ma in fase di valutazione il club di Lisbona sta riscontrando dei problemi sull'eventuale acquisto di Di Maria.