Genoa, Gudmundsson nel mirino di tre club di Serie A

Sassuolo, Fiorentina e Bologna su Gudmundsson del Genoa

Il suo rendimento in questa stagione ha aumentato le percentuali di promozione del Genoa in Serie A. Albert Gudmundsson si è reso protagonista di una stagione di alto livello, come confermano le 11 reti messe a segno e i 5 assist forniti ai compagni in 36 partite in Serie B. L'attaccante islandese ex AZ Alkmaar, che ha giocato anche nel ruolo di ala destra e trequartista, è stato uno dei migliori in casa Genoa. Inevitabile, dunque, che si parli di Gudmundsson anche in chiave mercato. Al numero 11 rossoblù hanno già mostrato il proprio interesse Sassuolo, Bologna e Fiorentina.