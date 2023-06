Verratti riflette sull'offerta dall'Arabia: ecco quando arriverà la decisione

Marco Verratti è immerso in una riflessione profonda. Nonostante il rinnovo di contratto con il Psg fino al 2026, il centrocampista abruzzese valuta di lasciare Parigi dopo undici anni dal suo arrivo. Ha vissuto male le critiche e le contestazioni dell'ultimo periodo: è come se avesse perso un pò l'entusiasmo del primo periodo, uno spirito, ricordano in Francia, difficile da ritrovare in breve tempo. Il suo agente Rafaela Pimenta ha ammesso in una recente intervista che si sarebbero presi del tempo per riflettere. Le offerte dall'Arabia Saudita e dalla Spagna del resto non mancano e sono molto alte.