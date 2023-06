Gattuso dice sì all’Al-Hilal: allenerà Koulibaly

L’ex allenatore di Napoli e Valencia Gennaro Gattuso (45 anni) è pronto a trasferirsi in Arabia Saudita. Giovedì ha dato totale disponibilità al governo locale per sedersi sulla panchina di una delle squadre alla ricerca del nuovo tecnico. Tra queste spicca l’Al-Hilal e si tratta di una società orientata a presentare un’offerta sui 15 milioni di euro all’anno. Proprio il club di Riyad ha ufficializzato ieri il tesseramento di Kalidou Koulibaly (32) dal Chelsea. Stipendio super per l’ex Blues, che dalla prossima stagione guadagnerà circa 25 milioni all’anno. E così, mentre gli arabi corteggiano anche Hirving Lozano (27) e Stanislav Lobotka (28), i turchi non stanno a guardare. A esempio il Fenerbahce conta di arrivare alla stretta di mano definitiva con l’Udinese per il trasferimento di Rodrigo Becao (27). A Istanbul sono molto fiduciosi in merito all’esito positivo dell’operazione, anche se i friulani puntano a incassare una cifra superiore ai sei milioni: si discuterà, quindi, dei bonus e dell’inserimento di una percentuale sulla rivendita. Restiamo a Udine, perché dopo l’accordo tra i club è attesa la risposta definitiva di Lorenzo Lucca (22) del Pisa.