La frase di Antonello su Lukaku all'Inter che avvicina Frattesi alla Roma

MILANO - Lukaku prima di Frattesi. Questa la linea dell'Inter che fornisce così una sorta di 'assist' alla Roma, pronta a lanciare il proprio assalto al centrocampista del Sassuolo per riportarlo a Trigoria approfittando (come già anticipato sulle nostre pagine) dello 'stallo' nella trattativa tra gli emiliani e nerazzurri, concentrati ora sulla permanenza del centravanti belga che era in prestito dal Chelsea.