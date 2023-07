La Roma si avvicina a Frattesi: tutte le cifre dell'offerta al Sassuolo

La Roma adesso ci crede sul serio, ed è pronta anche a uno sforzo in più per arrivare a Davide Frattesi . L’assist sulla trattativa non gliel’ha offerto il Sassuolo, sempre ben attento a lanciare aste sui propri giocatori e a tenere il punto sul loro valore, bensì l’Inter. Proprio la rivale numero uno dei giallorossi può aver servito la palla vincente per arrivare al gioiellino di Fidene, cioè indirizzare al momento tutti i propri sforzi economici su Lukaku, per farlo tornare definitivamente a casa. Trattativa al momento congelata quindi tra l’Inter e il Sassuolo, ne può beneficiare la Roma che fin qui è stata alla finestra ma che adesso è pronta a bussare alla porta di Carnevali per ribadire la propria volontà a prendere il ragazzo , già al lavoro con un personal trainer per farsi trovare pronto per la nuova stagione. Archiviato il discorso plusvalenze, adesso la Roma si concentrerà con forza sulle entrate. Già da questa settimana i contatti saranno più intensi, Pinto vuole accelerare per poter chiudere nelle prossime settimane gli acquisti più importanti e urgenti per Mourinho.

La trattativa con Frattesi: cosa offre la Roma

L’offerta della Roma fin qui è stata sempre dal valore complessivo di 30 milioni di euro. Quindi ventuno milioni di euro più il 30% che detiene il club giallorosso sulla futura rivendita di Frattesi. Di quei ventuno milioni “cash”, dieci sono quelli che il Sassuolo ha speso per Volpato e Missori, quindi la Roma di tasca propria dovrebbe versare “solo” undici milioni di euro. Dal momento che Carnevali ha ribadito che il costo di Frattesi si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro, la Roma potrebbe mettersi in pole nella corsa al ragazzo aumentando di qualche milione la sua offerta. Come? Studiando una strategia per il versamento della cifra. Prestito di 10 milioni (quindi i soldi dei due giovani), con obbligo di riscatto fissato 11 milioni più altri 3,5 di bonus (facilissimi) da versare la prossima stagione o quella successiva. Totale: trentacinque milioni, percentuale di rivendita compresa. Non va poi scartata la possibilità di inserire altre contropartite tecniche: «Valutiamo anche altri ragazzi giovani indipendentemente dalla cessione di Frattesi», ha detto Carnevali. Che poi sulla Roma qualche giorno fa ha aggiunto: «È la prima società che ci ha chiesto Frattesi, anche dalla passata stagione. Ricordo che già a Rimini all’apertura del calciomercato estivo di un anno fa c’era questo desiderio ma non ci siamo trovati sotto l’aspetto economico. Stavolta siamo già un po’ più vicini, quindi c’è anche l’opportunità giallorossa». Senza scartare naturalmente le altre. Quindi l’Inter, che lo ha sempre nel mirino nonostante la voglia di riprendere prima Lukaku e anche il Milan che vuole programmare un incontro con Carnevali per capire la situazione. I rossoneri fin qui non si sono mai fatti sentire col Sassuolo, ma dopo la cessione di Tonali e i 70 milioni incassati tutto può succedere.

La Roma e la tentazione Kamada

Naturalmente la Roma è sempre pronta anche ad altre soluzioni. Quindi la pista Renato Sanches, sebbene non convinca del tutto per i tanti infortuni nelle ultime stagioni, quella che porta a Sabitzer, vecchio pallino giallorosso, poi Van De Beek e l’idea Kamada. Svincolato, non sarebbe neanche da considerare un’alternativa a Frattesi ma un vero e proprio obiettivo se il Milan lo mollasse del tutto. I rossoneri hanno virato su altri nomi (Reijnders e Musah), ma non hanno abbandonato il centrocampista giapponese. Kamada (grande amico di N’Dicka) piace tanto a Mourinho che ne aveva parlato anche durante la tournée in Giappone dello scorso novembre: «Non ho mai allenato calciatori giapponesi, ma ho allenato il miglior giocatore asiatico (Son, ndr). La loro mentalità è speciale, giocano per la squadra e non per loro stessi. Un giapponese alla Roma? Se costa poco sì, se l’Eintracht vuole prestarci Kamada, ben venga». Ora è svincolato, un motivo in più per Mou per prenderlo in considerazione.