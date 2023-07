Intrigo Frattesi, arriva la settimana chiave

Ci sono trattative di calciomercato che possono trovare la strada giusta o un indirizzo più plausibile proprio quando tutto potrebbe apparire fermo. È lì che non bisogna far calare l’attenzione, perché le consultazioni fervono dietro particolari impercettibili, o presenze ma anche assenze che possono avere un senso: persino più senso. Come in un film. E quale scenografia migliore se non il Grand Hotel Rimini, casa Fellini , il luogo del cuore e delle creazioni cinematografiche di uno dei grandi maestri del cinema italiano. L’altro ieri il calciomercato ha aperto i battenti da lì, come è ormai tradizione, per la quarta stagione. E quanto talvolta può somigliare una trattativa, sotto molti aspetti, al cinema surreale e visionario di marca felliniana.

Il futuro di Davide Frattesi avrebbe potuto trovare il nome della nuova squadra l’altro ieri: o vivere una fortissima accelerata. Sarebbe stato il finale più scenografico, appena dato il “su il sipario” della nuova stagione. Gli attori c’erano quasi tutti. Giovanni Carnevali e Giovanni Rossi, ad e ds del Sassuolo, il club che detiene il cartellino del centrocampista. E poi Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, Giuseppe Riso, il manager del calciatore, arrivato come in tutte le suspance che si rispettino verso le otto di sera, quando gli altri protagonisti erano lì da un bel pezzo. Mancava il general manager della Roma Tiago Pinto. Qualche tifoso ha provato a scherzare: “Magari non c’è proprio quello che prenderà Frattesi”. Vedete? Cinema...

Frattesi, corsa a due tra Inter e Roma

Quello che però sicuramente si può dire è che Davide Frattesi all’Inter o alla Roma - perché poi di questo si tratta stando alle grandi e piccole manovre degli ultimi giorni - possa essere decollato dall’altro ieri. Perché ci sono state parole, incontri di persona e telefonici. Siamo entrati nella fase due. Il MIlan, che a caldo, chiuso Tonali con il Newcastle, aveva braccato il Sassuolo chiedendo conto della situazione per inserirsi con argomenti molto seri, si è risfilato. Marotta ha punto Carnevali («finché continuano ad arrivare offerte Giovanni non si decide per Frattesi»), il quale ha risposto «tutto quanto è giunto sul nostro tavolo per Davide evidentemente non ci soddisfa». Giuseppe Riso, seduto accanto all’ad del Sassuolo per tutta la cena di venerdì, ha solo sorriso di fronte agli screen che da più parti gli mostravano addetti ai lavori e curiosi assiepati al Grand Hotel: “i romanisti dicono portalo da noi, gli interisti anche, che fate?”. «Deve decidere il Sassuolo», la risposta laconica del manager del giocatore.

Intrigo Frattesi: le cifre

Ora è molto probabile che inizi la settimana in cui si potrà entrare nel vivo della questione. La valutazione è 40 milioni: l’Inter pensava di chiudere con Mulattieri e 23 milioni, ma non basterà. La posizione della Roma è stata spiegata al Sassuolo senza veli, tra i due club il rapporto si è consolidato nel tempo con le numerose operazioni di mercato concluse. Se Frattesi vale 40 la Roma incassa il 30 per cento della rivendita (12 milioni). Se invece si ragiona sui 30 milioni, l’operazione per Pinto diventa fattibile, tra quel 30 per cento da scontare (quindi 9-10 milioni), l’operazione Volpato-Missori (altri 10 milioni) che diventerebbe una sorta di acconto già versato, per arrivare ad un costo cash sostenibile a fronte di un valore tecnico importante. Frattesi, che all’Inter andrebbe volentieri ma che non ha mai potuto negare a se stesso come il cuore batta giallorosso, a Roma troverebbe Matic, Cristante, Bove e l’ultimo arrivato Aouar (più il capitano Pellegrini che spesso diventa risorsa in più nel mezzo). All’Inter, con Brozovic in uscita, si aggiugerebbe a Barella, Calhanoglu, Asslani, Mkhitaryan. I nerazzurri hanno appena incassato i 17,5 più bonus (fino a 20) per Brozovic. Da ora si fa sul serio.