Watford, ufficiale il colpo Shevchenko: è il figlio dell'ex Milan

ROMA - Shevchenko jr è pronto a debuttare in Championship, la Serie B inglese: si tratta di Kristian , sedicenne figlio di Andrij e pronto a iniziare la sua carriera da professionista nel Watford . Pochi giorni fa i figli d'arte Weah e Thuram sono sbarcati in Italia sull'esempio dei loro genitori.

Da Shevchenko a Klinsmann jr: di padre in figlio

Sono tante le storie "di padre in figlio", anche meno note: da Federico Redondo passando per Ronaldinho jr, fino ai 'piccoli' Gullit e Klinsmann. Il secondogenito di casa Shevchenko ha così messo nero su bianco sul suo primo contratto da professionista con il Watford. Dopo le esperienze nelle giovanili di Chelsea e Tottenham, il figlio dell'ex attaccante del Milan e Pallone d'oro 2004 parte dall'Inghilterra per dare inizio alla sua carriera, sulle orme di papà Andrij.