Tramite Deportes Cope il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha così commentato la situazione di Alvaro Morata, appetito in Italia da diversi club, tra cui Roma e Milan. "Morata? Non credo che andrà in Italia" annunciando inoltre l'imminente firma di Azpilicueta: "Firmerà e sarà presentato venerdì".