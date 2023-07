Clamoroso all'Ajax: Tadic rescinde il contratto, è ufficiale

AMSTERDAM (PAESI BASSI) - Clamoroso all' Ajax : Dusan Tadic ha rescisso il proprio contratto con i ' Lancieri '. Lo rende noto il club di Amsterdam con un comunicato ufficiale. Il 34enne capitano dei biancorossi e dalla Nazionale serba , in scadenza il 30 giugno del 2024 , ha chiesto e ottenuto la rescissione con un anno d'anticipo per divergenze con il club. Tadic ha giocato 241 partite con la maglia dell' Ajax , segnando 105 gol e contribuendo alla vittoria di tre Eredivisie, due coppe d'Olanda e una Supercoppa nazionale.

Tadic saluta l'Ajax

"La decisione di lasciare il club è stata molto difficile da prendere", sottolinea il 34enne fantasista ai canali ufficiali del club olandese. "Tuttavia, credo che questo sia il momento ideale. Penso che sia giusto - prosegue Tadic - non solo per me ma anche per il club ricominciare da capo. Il momento in cui ho ho avuto all'Ajax e i successi che abbiamo festeggiato mi danno una sensazione indescrivibile che non ho mai provato prima nella mia carriera. Vorrei ringraziare tutti i tifosi per il tempo meraviglioso che ho trascorso qui. Questo è non un addio definitivo. Sarò per sempre un giocatore dell'Ajax e spero di tornare presto ad Amsterdam, magari da allenatore".

Tadic vicinissimo alla Roma a gennaio

Il fantasista serbo classe 1988 lascia così l'Ajax dopo cinque stagioni ma l'addio poteva consumarsi già qualche mese fa. Il giocatore era infatti attenzionato dalla Roma, che aveva individuato nell'ex Southampton il profilo ideale per sostituire Nicolò Zaniolo, poi ceduto al Galatasaray. Il rifiuto del 24enne di Massa al Bournemouth fece però saltare tutto il programma.