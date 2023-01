Il retroscena: la Roma aveva chiuso per Tadic al posto di Zaniolo

Un piano fallito alimenta la tensione . C’è un intreccio di mercato dietro all’improvviso malumore di Mourinho verso Zaniolo. La Roma era pronta ad ingaggiare il sostituto una volta perfezionata la cessione di Nicolò: sarebbe (stato) Dusan Tadic , capitano mancino dell’Ajax e della Serbia, che Mourinho aveva già convinto a seguirlo a Trigoria. A 34 anni, con un solo anno di contratto davanti e in un momento difficile ad Amsterdam, Tadic costerebbe pochi milioni consentendo alla società, nello “scambio”, di incassare una bella plusvalenza e di abbassare il monte ingaggi grazie ai benefici fiscali del decreto crescita. La mossa avrebbe inoltre consentito a Tiago Pinto di inglobare un altro difensore centrale, come richiesto dall’allenatore. Il rifiuto di Zaniolo al trasferimento al Bournemouth ha fatto saltare tutto il programma . Almeno per ora, si intende. Il procuratore, Claudio Vigorelli, è ancora al lavoro per trovare un’off erta che possa favorire la separazione: mancano poche ore al gong del mercato ma non è ancora detta l’ultima parola.

Il quadro

Ricapitoliamo, intanto. Zaniolo aveva quattro offerte: Tottenham, West Ham, Bournemouth e Milan. Tra queste la Roma ha considerato solo quella del Bournemouth, che offriva una trentina di milioni compresi i bonus facili più una percentuale sulla rivendita, mentre Zaniolo si è messo d’accordo con il Milan. Le possibilità a questo punto sono tre: 1) Zaniolo cambia idea e accetta il Bournemouth; 2) il Milan convince la Roma a cedere Zaniolo senza obbligo di riscatto, magari vincolandolo a condizioni più semplici rispetto alla qualifi cazione alla Champions League; 3) spunta fuori una nuova proposta nelle prossime ore.

Il retroscena

Altrimenti Zaniolo rimarrà alla Roma fino a giugno, conoscendo il rischio di questa ipotesi: potrebbe non giocare più nei mesi che restano. I Friedkin in questo senso si sono irrigiditi parecchio, recapitandogli il loro pensiero: per te, Nicolò, alla Roma non c’è più posto. Quello che però a Trigoria non hanno mai svelato è un particolare che aiuta a capire le rispettive esigenze. In una riunione recente, prima che scoppiasse il caso, Tiago Pinto aveva comunicato a Zaniolo che lo avrebbe ceduto alla fine della stagione, dal momento che la proprietà non intendeva rinnovargli il contratto. Nella necessità di produrre circa 70 milioni di plusvalenze, la cessione di un calciatore giovane e forte sarebbe stata preziosa per il bilancio. Zaniolo ha accolto la notizia di buon grado, perché in fondo era entrato nell’ordine di idee di cambiare squadra ma al tempo stesso ha accumulato agitazione e nervosismo, che poi è sfociato nella rottura successiva alla partita di Coppa Italia contro il Genoa, in cui ha strappato la maglia davanti a tutti e ha incassato i primi (pochi) fischi dello stadio.

L'ambiente

Ora i tifosi della Roma, per quanto si riesce a percepire tra web e radio locali, si sentono traditi da lui. E non gli riserverebbero un’accoglienza gentile se mai dovesse giocare una partita con la Roma all’Olimpico. E’ un problema gestionale che Mourinho affronterà se e quando si porrà il problema. Intanto Zaniolo continua ad allenarsi: ieri lo ha fatto per metà con la squadra, scuro in volto, quasi assente, per poi essere escluso dalla seduta tattica, riservata a coloro che sarebbero partiti per Napoli. Anche stamattina è atteso a Trigoria per svolgere un lavoro individuale con un preparatore della società. La sua speranza è che il Milan torni alla carica per sbloccare l’affare. Ma la Roma difficilmente cambierà posizione: esige un’offerta che determini un trasferimento definitivo. Il tempo ci sarebbe ancora. Per vendere Zaniolo e per ingaggiare Tadic, che a sua volta ha chiesto all’Ajax di essere ceduto. Senza fare tanto casino però.