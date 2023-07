Roma, Shomurodov al Cagliari di Ranieri: i motivi del sì

Un altro prestito, questa volta al Cagliari, con la speranza che Claudio Ranieri possa essere il tecnico giusto per rilanciarlo. La Roma ha fatto la sua scelta dando l'ok al trasferimento di Eldor Shomurodov, in parola con i sardi per un nuovo trasferimento. L'obiettivo dei giallorossi è sempre quello di far giocare l’ex Genoa ed evidentemente da questo punto di vista, il tecnico romano ha dato delle garanzie. Da parte sua, l'attaccante è in cerca di riscatto e la presenza di un allenatore esperto come Ranieri è stata sicuramente importante per il suo assenso.