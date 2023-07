Juve-Lukaku, il problema adesso è Mbappé: la situazione

Arabia, no grazie. Kylian Mbappé è uno che predilige ancora i sentimenti al denaro. Almeno per ora, visto che di anni ne ha soltanto 24 e ha un sogno nel cuore: vincere il Pallone d'Oro. S’era fatto convincere l’anno scorso a rimanere a Parigi, influenzato addirittura dal Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, che lo chiamò più volte per dirgli di non andare in Spagna. L'impressione, però, è che il fuoriclasse di Bondy si sia pentito. Kylian ha ancora tanti anni di carriera davanti, ha dimostrato pazienza, ma è stanco di sentirsi dire cosa fare, a costo di risultare spocchioso. Vuole giocare in quella che è la sua squadra dei sogni da bambino: il Real Madrid e magari prendere la maglia di quello che era il suo idolo, Cristiano Ronaldo. Difficile dargli torto, visto il blasone della Casa Blanca, che già più volte ha bussato alla sua porta. Florentino Perez s’è risentito, toccato nell’orgoglio, quando nel maggio del 2022 ha deciso di rinnovare per il Psg, ma ha pazientato, s'è dato un pizzico sulla pancia e ha tirato dritto. Il presidente del Real Madrid può aspettare ancora un anno, attendere che Mbappé vada a scadenza, ma se dovesse presentarsi l'occasione buona e il prezzo scendere, allora non si farebbe trovare impreparato. La squadra di Ancelotti è fatta, l’ha ribadito anche Carletto, che sa perfettamente di non poter rimpiazzare uno come Benzema, centravanti unico . Mbappé non è un 9, ma sarebbe la ciliegina su una torta di per sé già d’altissimo livello. Kylian nel frattempo ha rifiutato i 200 milioni arabi, che sarebbero diventati 700 con bonus e diritti d’immagine per un solo anno nella Saudi Pro League con l’Al Hilal. Per 300, invece, il Psg s’era fatto convincere, ma ora non può far altro che aspettare . I francesi si trovano quindi senza un progetto offensivo chiaro, senza un bomber su cui davvero contare, a meno che Al Khelaifi non torni sui suoi passi e si convinca a sfruttare al massimo l'ultimo anno di contratto del suo figliol prodigo. I conti in tasca sono difficili da fare con una situazione così e l'ambiente non aiuta, tanto che Harry Kane ha preferito il blasone del Bayern Monaco alla possibilità di vivere e giocare a Parigi. L’inglese è sempre più vicino ai tedeschi, che sborseranno più o meno 115 milioni di euro per toglierlo al Tottenham un anno prima della scadenza.