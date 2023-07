Mbappé, il Psg incalza il Real Madrid: la richiesta è mostruosa

MADRID (Spagna) - Mbappé, il Paris Saint Germain fissa il prezzo. L’attaccante francese - dopo aver rifiutato la mostruosa offerta dall’Arabia - è sempre più convinto di cedere alla corte del Real Madrid . Il club castigliano è da diversi anni sulle tracce dell’ex attaccante del Monaco, ma il momento del matrimonio tra le parti si avvicina. Mbappé ha già annunciato che non rinnoverà il proprio contratto con il Paris, i dirigenti francesi non intendono perderlo a parametro zero . E quindi, l’unica possibilità è negoziare la cessione dell’attaccante con i dirigenti del Real Madrid.

La richiesta è di 250 milioni

Il Paris Saint Germain è ormai rassegnato a perdere il proprio fuoriclasse. Nei giorni scorsi - secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca - il club parigino ha fissato un prezzo per il suo trasferimento comunicandolo all’entourage del calciatore: la cifra è molto vicina ai 250 milioni di euro. Faiza Lamary - madre di Mbappé - ha comunicato la notizia ai dirigenti spagnoli: al momento la richiesta supera il budget messo in preventivo dal Real Madrid per tesserare l’attaccante. Inizialmente il club spagnolo aveva la ferma intenzione di prendere Mbappé a parametro zero, aspettando ancora un anno prima di accoglierlo al Santiago Bernabeu. Ma l’addio inaspettato di Benzema ha scambiato le strategie degli spagnoli.

Il trasferimento a Madrid, la soluzione migliore

Il Paris Saint Germain è ormai in un vicolo cieco: è chiaro che il trasferimento sia la soluzione migliore per tutte le parti: Al-Khelaifi sta cercando di ottenere una cifra clamorosa per la cessione, superando i 222 milioni che il Paris Saint Germain ha pagato al Barcellona per Neymar nell'estate del 2017. Sarebbe questo l’unico modo per limitare i danni, evitando di perdere il fuoriclasse a parametro zero fa meno di dodici mesi.