Zaniolo potrebbe ritrovare Monchi all'Aston Villa: la formula

Dopo solo sei mesi, Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare il Galatasaray . Il futuro dell' ex Roma è sempre più in bilico dopo che il club turco ha trovato l'accordo per Tete , giocatore che ricopre lo stesso ruolo di Zaniolo. Mentre dalla Turchia si parla di un'offerta della Juve , spuntano anche altre squadre interessate al giocatore azzurro.

Zaniolo, c'è l'interesse dell'Aston Villa di Monchi

Su Zaniolo c'è il forte interesse dell'Aston Villa di Monchi: il classe '99 potrebbe ritrovare in Inghilterra lo stesso ds che l'aveva portato alla Roma nell'affare Nainggolan all'Inter. Il club inglese potrebbe puntare su Zaniolo dopo l'infortunio di Buendia, per dare un'alternativa ad Emery, ma al momento non ha le disponibilità economiche per accontentare il Galatasaray. La formula studiata da Monchi è quella del prestito con diritto o obbligo di riscatto. Più defilato lo Zenit, che potrebbe pagare la clausola da 35 milioni.

Roma, la clausola su Zaniolo

La Roma resta in attesa degli sviluppi della trattativa, avendo diritto ad un 20% sulla differenza tra il prezzo di vendita e quello di cessione di Zaniolo. La clausola inserita nella trattativa con il Galatasaray può portare diversi milioni al club giallorosso in caso di rivendita. Il discorsco cambierebbe se Monchi riuscisse ad accordarsi per un prestito: in quel caso alla Roma non andrebbe nulla.