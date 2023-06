Zaniolo via dal Galatasaray, ecco quanto può incassare la Roma dalla cessione

Se Nicolò Zaniolo , dopo soli quattro mesi, dovesse andar via dalla Turchia e lasciare il Galatasaray anche la Roma potrebbe beneficiarne. Il contratto stipulato dal club giallorosso e dal Galatasaray, tra parte fissa e bonus, è molto complesso, ma ci sono un paio di certezze in merito a una successiva rivendita. E in un'estate complicata dal punto di vista finanziario queste certezze possono rappresentare una piccola, grande, iniezione di liquidità.

Zaniolo ceduto, quanto incassa la Roma

Nello specifico: la Roma ha diritto a un 20% sulla differenza tra il prezzo di vendita e quello di cessione. Ad esempio: se la Roma, come parte fissa, ha incassato dal Galatasaray circa 16 milioni e Zaniolo fosse rivenduto al doppio, quindi a 32, il club giallorosso avrebbe diritto al 20% dei 16 milioni di differenza. Il discorso, chiaramente, non vale se il Galatasaray svendesse il ragazzo, cedendolo magari a 10 milioni. Ma è un'operazione di cui non si capirebbe il senso. Non solo: tra i vari accordi sui bonus la Roma ha comunque garantito un minimo in caso di futura rivendita entro certi parametri, per cui è verosimile, stando a quanto scritto dalla stampa turca nei mesi scorsi che, in caso di addio di Nicolò, a Trigoria arrivino almeno un paio di milioni.