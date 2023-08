Psg, Dembelé è ufficiale: ha firmato fino al 2028, tutte le cifre

PARIGI - Dopo le indiscrezioni e le trattative degli scorsi giorni, è arrivata l'ufficialità: Ousmane Dembelé è un nuovo giocatore del Psg . Altro rinforzo per Luis Enrique , che avrà a disposizione una nuova pedina per il suo attacco. Il francese lascia il Barcellona dopo sei stagioni, nelle quali ha collezionato 185 presenze e 62 gol, e dopo aver vinto tre Liga, due Coppe del Re e due Supercoppe spagnole.

Dembelé al Psg: le cifre

Il Psg, ancora in una situazione complicata legata al caso Mbappé, ha acquistato l'esterno francese per 50,4 milioni di euro, come riportato nel comunicato ufficiale pubblicato dal Barcellona. Per Dembelé, che indosserà il numero 23, un contratto quinquennale fino al 2028.

Dembelé, le prime parole al Psg

Queste le prime parole di Dembelé da giocatore del Psg: "Sono molto felice di unirmi al Paris Saint-Germain e non vedo l'ora di giocare con i miei nuovi colori. Spero di continuare a crescere qui e rendere orgogliosi tutti i tifosi". Siamo lieti di dare il benvenuto a Ousmane Dembélé al Paris Saint-Germain - le parole del presidente Nasser Al-Khelaifi -, dove sarà un giocatore importante e impegnato per il nostro Club. La passione e la determinazione mostrate da Ousmane quando si è unito al PSG sono fantastiche e corrispondono all'atteggiamento richiesto a tutti i nostri giocatori. Siamo orgogliosi di avere un altro vincitore della Coppa del Mondo francese al Paris Saint-Germain mentre entriamo in una nuova grande era per il nostro Club".