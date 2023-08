Il gesto disperato del Psg per l’addio di Mbappé: “Sabato accadrà una cosa estrema”

PARIGI (FRANCIA) - Alla vigilia del debutto in Ligue 1 in casa Psg continua inevitabilmente a tenere banco il caso Kylian Mbappé, stella della squadra in scadenza tra un anno e deciso a restare a Parigi nonostante l'ultimatum della società, che senza il rinnovo vuole cederlo per non perderlo poi a zero la prossima estate.