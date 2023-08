Braccio di ferro Al Khelaifi-Luis Enrique per Mbappé: il Psg deve scegliere

Il Campus Psg riapre le porte oggi: tornano a Parigi i reduci dalla tournée asiatica, ma anche quei giocatori messi in disparte e per i quali il club sta cercando una nuova destinazione, i famosi ‘lofteurs’. Tra questi Kylian Mbappé (24), sul quale il club prenderà in settimana una decisione. Ufficialmente è in vendita, ma al di là dell’offerta araba da 300 milioni non ne sono arrivate altre. Al Khelaifi ha provato a inviargli una nuova proposta di rinnovo con tanto di clausola rescissoria per il 2024, ma non ha ricevuto risposta. Mbappé vuole il Real Madrid a tutti i costi. Se i Blancos non dovessero fare un’offerta soddisfacente entro le prossime settimane, allora rimarrà un anno a Parigi in attesa di sbarcare in Spagna tra 10 mesi. Luis Enrique vorrebbe contare su di lui e spera che il suo presidente metta da parte l’orgoglio permettendo a Mbappé di giocare un’ultima stagione in Francia. Non è escluso, però, che il qatariota possa ulteriormente impuntarsi. Sabato, quando il Psg giocherà la 1ª di campionato contro il Lorient, sarà una giornata che dirà tanto sul futuro del fuoriclasse. Ma se a fine mercato dovesse rimanere a Parigi, non è escluso che il buonsenso prevalga e che Mbappé possa essere reintegrato per approfittare fino all’ultima goccia del suo immenso talento. C’è un precedente simile nel 2019 con Neymar: il brasiliano provò in tutti i modi a tornare al Barcellona, fu escluso dalle partite per tutto il mese di agosto, ma a mercato chiuso e saltato il suo passaggio in Spagna il Psg lo reintegrò. Discorso diverso per Marco Verratti (30): il centrocampista azzurro ha un accordo con l’Al Hilal per 3 stagioni, ma l'offerta degli arabi è molto bassa rispetto alle richieste dei francesi: 30 contro 60 milioni di euro, praticamente la metà.