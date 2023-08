"Psg, Mbappé ha preso la sua decisione: ecco cosa farà"

La decisione di Mbappé

Secondo quanto riportato, sembra che Mbappé abbia preso e comunicato la sua decisione al presidente Nasser Al-Khelaifi: vuole restare al Psg fino alla scadenza del contratto. L'attaccante francese ha dunque rifiutato la sua cessione immediata in questa finestra di mercato. Mbappé vuole restare un altro anno sotto la Tour Eiffel, fino al 30 giugno 2024 quando scadrà il suo contratto e potrà dunque liberarsi da parametro zero.

Mbappé resta al Psg: il Real nel futuro?

È ormai nota a tutti la forte preferenza di Mbappé per il Real Madrid, con i quali potrebbe trovare un accordo per trasferirsi a zero nella prossima stagione. L'attaccante francese, dopo aver rifiutato il rinnovo con i parigini, non ha cambiato la sua scelta: sarà a disposizione di Luis Enrique per questa stagione.